連江縣長劉增應今（18日）下午主持防疫會議，會中宣布全縣居家隔離已清零，但仍呼籲鄉親不可掉以輕心，須保持嚴謹防疫態度，施打疫苗利大於弊，各醫療人員個別評估接種者及長者身體狀況。

連江縣疫情指揮中心公布，18日無新增確診個案，無新增密切接觸需居家隔離個案，案6442 經PCR核酸檢測為陰性解除隔離，目前已無居家隔離個案。

此外，大陸漁船越界居家檢疫4人，17日機場入境70人，松山機場先行篩檢64人，6人於南竿機場快篩；另外進行軍方、東引衛生所島際入境39人快篩共計45人，結果均呈陰性。

劉增應表示，機場、碼頭持續加強篩檢、加速疫苗注射，未達到群體免疫前，各單位防疫整備仍需持續以防疫情再升溫，此外，施打疫苗利大於弊，各醫療人員要個別評估接種者及長者身體狀況，鄉親如有任何防疫相關諮詢，可撥打24小時防疫專線0963772160。