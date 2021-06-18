內政部營建署日前公布109第四季房價負擔能力指標統計結果，基隆市的房價所得比為6.06倍，相當於不吃不喝6.06年就能在基隆買房，在全台僅次於嘉義縣市及屏東，遠低於全台房價所得比平均值9.2倍，同時也是北部購屋壓力最輕的縣市，加上通勤至台北車程僅需20分鐘，吸引許多在台北或是北部工作的首購族紛紛往基隆置產。

21世紀不動產企劃研究室補充，相較於新北市，基隆房價只要1/3不到，卻能享受更好的生活機能，加上最近受惠台北南港的「東區門戶計畫」利多，讓鄰近的基隆房市再度受到矚目，甚至有許多區域都開始出現漲幅，未來房價或許有上漲機會。

21世紀不動產企劃研究室採訪了實際在基隆購屋的杜先生，他的工作地點在內湖科學園區，由於每天必須開車通勤，加上想給妻小一個完整的家，原本計畫在新北市買房，不過當看過上班地點內湖的房價後，發現每坪至少60萬元起跳，就算在汐止看到屬意的地點，每坪至少也要40萬，超過心中設定的預算許多。

小杜最後選出老家安樂區大武崙與中正區新豐街，最後以每坪17萬元價格，入住新豐街的新建案(35坪含車位總價不到700萬元)，房價約為基隆市中心的一半，相較於新北市，房價更是只有1/3不到。