新台幣匯價在端午節後出現變盤，本周新台幣匯價連4貶，今台北外匯經紀公司新台幣匯價貶破27.8元關卡，以27.81元收盤，貶值4.5分，創近3周來新低匯價。今天外資再賣超台股162億元，累計今年以來賣超金額為3883億元。在外資持續賣超台股，以及美元指數轉強下，匯銀認為下周新台幣將闖28字頭。

匯銀分析美元指數今再上漲至91.93，是4月中旬以來最高，利率預測點狀圖顯示，隨著通膨預期上揚，Fed將加快緊縮時間表，並開始討論縮減緊急購債計畫的時機，與會官員超過半數預測2023年至少會升息兩次。

美國聯準會態度轉鷹，帶動美元急升，加上外資擴大匯出，新台幣兌美元轉弱，今天貶破27.8心理關卡，下周若外資持續賣超台股，則匯價在貶破27.8元後，將回測28元整數大關。前一次新台幣匯價收盤結束28字頭，是在今年的4月26日。

目前市場憂心FED加速升息腳步，保德信投信市場策略團隊主管葉家榮認為，在疫苗接種普及與財政政策推動之下，美國景氣逐漸回升，6月利率點陣圖預估2023年底前將升息2次，且2023年利率中位數為0.625%，顯示預估全年將升息2碼，意外透漏偏鷹派訊息，然過去Fed貨幣政策緊縮進程，通常為先啟動縮減購債，再進行縮減資產負債表，最後才會進入升息循環，目前談論升息言之過早；除此之外，詳細觀察委員對2023年預估利率落點分布之廣，顯示Fed內部對此缺乏很強的共識，若光看2023年預估利率中位數，可能會過度解讀。