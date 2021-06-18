新冠肺炎疫情未歇，根據指揮中心統計，4月下旬起，國內共有超過2000名重症個案。為因應呼吸窘迫症候群（ARDS）的治療，健保署今宣布新增俗稱「超人姿勢」的「俯臥通氣治療」申報代碼，由公務預算每點1元支付。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，4月20日以來，國內共累計1萬2503例確診個案，依世界衛生組織（WHO）嚴重度分類，2155人（17.2％）為嚴重肺炎或急性呼吸窘迫症候群，而年齡≧ 60歲個案則有1472人（33.8％）為重症。

為因應治療新冠肺炎合併急性呼吸窘迫症候群的治療，健保署在李伯璋宣布配合新增「俯臥通氣治療」申報代碼，治療費用由政府公務預算支應，以每點1元支付。

「俯臥通氣治療」俗稱為「超人姿勢」是利用物理學方式改善病人低血氧、促進氧氣交換、提升氧合能力，亦為ARDS患者重要治療方式，臨床上為確保重症病人安全，防止管路滑脫，俯臥式擺位通常由3～5位醫護人員共同協助完成，為高人力成本的治療項目，尤其是新冠肺炎個案，醫護人員需穿著防護裝備執行治療，承受高風險及高壓力，所需耗用人力心力程度更高。

健保署正式納入健保給付前，因應治療所需，針對入住加護病房且插管使用呼吸器之病人新增本項申報代碼，追溯自費用年月110年5月1日起支付4938點／每日（1點1元），全力支持重症醫療人員照護病人。

李伯璋表示，感謝醫界提供建議，以及全體醫事人員照護新冠肺炎病人的努力，凡是因應疫情所需，健保署都會積極面對，全力支援醫院防疫，共同守護國人健康。