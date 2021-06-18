為再造舊城區的歷史風華，台中市去年斥資6億多元，啟動大屯郡役所及台中州廳整修工程，近日更上網公告「歷史建築台中市役所營運移轉案」，將徵求優質團隊提出創意、進駐營運台中市役所，盼藉此延續歷史建築特色、發展文創，進一步帶動中區經濟與文化發展。

興建於1911年的台中市役所座落在民權路、市府路口，是台中市第一棟鐵筋混凝土建築，融合西洋古典主義、仿巴洛克風格，其古典風格的白色圓頂為建築指標、相當引人注目。市役所周邊則有台中州廳、刑務所官舍群，後方是興建於1922年的「公設質舖倉庫」，堪稱歷史文化建築聚落群。

台中市文資處表示，台中州廳及大屯郡役所修復工程預計明年底完工，為達到歷史建物及古蹟活化目的，先針對市役所部分推動委外營運，即日起上網公告、徵求優質團隊進駐營運，盼以兼具創意、可發揮文資價值的方式讓市役所重現過往風華。

文資處指出，歷史建築委外營運，包括近年來陸續修復的台中刑務所演武場、台灣府儒考棚及清水牛罵頭遺址文化園區、摘星山莊等共有7處，其中，演武場結合傳統武藝、茶藝傳承等特色再出發，台灣府如考棚則以創意策展、搭配咖啡茶飲等創意吸引民眾參訪。

至於台中市役所，文資處強調，盼未來營運團隊提出多元使用方案，既達到保留歷史建築特色目的，也能引進展演或體驗式活動、開發特色餐飲與文創商品，同時串聯周邊的台中州廳、大屯郡役所、刑務所官舍群等資源，帶動整體發展。目前市府已投入超過10億元經費、推動台中城中城歷史空間再造計畫，盼打造國際知名的歷史文化園區。