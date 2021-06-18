去年高市美麗華舞廳鬥毆殺人案害警察局長丟官、行政院長震怒，主嫌林瑞鴻的潘姓女友涉嫌協助藏匿行蹤、還騙警方去汽車旅館查緝，干擾辦案，被依藏匿人犯判刑4月，得易科罰金，可上訴。

2020年7月10日凌晨，林男先帶著小弟在小港區某店家砸店，接著相約到美麗華舞廳消費。林男載潘女抵達，將車交由泊車小弟時，在門口遇上死者李姓男子一行人正準備離去，雙方互嗆還上演大亂鬥，混亂中林男拿摺疊小刀往李男猛刺3刀，當場造成李男氣胸、大量出血不治。

員警到場處理時，林男還故意向員警謊報假名「林建輝」，趁前往醫院醫治時跳窗逃逸，事後潘女先回到左營區祟德路的租屋處，林男為了不被發現，先打電話聯絡潘女、開啓社區後門潛返租屋處。

當天下午，林男見大批警方趕抵租屋處，正與管理員交談時，指示潘女先叫一台計程車從後門離開，示意司機停在特定路口，他自己再從地下室車道逃離並前往路口會合，製造潘女一人搭車離開的假象，兩人搭車逃至大社區水管路某處養狗場躲藏。

晚間警方再度追尋蹤跡來到養狗場，此時潘女故意挺身而出，告訴員警她曾騎車載林男到附近的汽車旅館投宿，但記不得是哪間，於是帶著員警連繞3家汽車旅館，企圖拖延時間。

林男潛逃2天後，盤纏用罄、想逃回住處時被埋伏員警逮獲。林男辯稱自己是「正當防衛」，否認殺人，一審被依傷害、殺人罪判刑17年。高雄地院認為潘女妨害警方執行公權力，影響社會治安，誠屬不該，但考量犯後態度良好，依藏匿人犯判刑4月，可易科罰金，全案仍可上訴。