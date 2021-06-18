台北市近期展開疫苗施打計畫，但檢視14日前各區所獲得的疫苗，重災區萬華平均每人只獲得0.34劑，大安區則為1.23劑，引發區域醫療資源差異導致分配不均一說。台北市長柯文哲表示，北市是用歲數作為施打標準而非用行政區劃分，強調這種比喻完全錯誤。

柯文哲指出，每個行政區接種百分比是多少，必須經由事後統計，但台北市設籍人口和居住人口其實有很大差異，事實上台灣住在國外的人還不少，所以兩種人口數出現差異很正常，有時候算不準。

「說疫苗分配不平均，這是誤導。」柯文哲認為，台北市是公布「幾歲以上」可以打，但鄰近萬華區的大醫院，包括台大醫院、和平醫院，雖然萬華人常去但地點卻不在萬華，所以不是說那個醫院打了幾支疫苗，就去除該行政區的人口，這是錯誤的類比。

柯重申，台北市是以歲數作為施打疫苗的標準，並非以行政區來劃分，「又不是說萬華跟大安都是80歲以上的可以打，這哪有什麼關係？」

北市副市長蔡炳坤補充，北市大型醫院非常多，加上各行政區的門診部之外，台北市最好的方式是有很多診所，此次施打點也增加到190個，因此共有236施打點。倘若去診所施打比較受民眾歡迎，會考慮增加相關接種站。

蔡炳坤強調，北市是用預約制度施打疫苗，好處是民眾可自由選擇最合適的地方去，因此不要用各區人數做比例，我們希望能用更多社區化的方式，讓長者減少移動施打疫苗。