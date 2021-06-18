5月13日、5月17日全台分區輪流大停電，當時行政院要求經濟部，一周內提出檢討報告，該報告已於5月底送進行政院，不過，行政院發言人羅秉成昨表示，會在適當時間對外說明。對此，民眾黨痛批，檢討報告已經拖1個月，難道公開報告還要挑良辰吉時嗎？

民眾黨指出，當年普悠瑪事故後，台鐵總體檢交到行政院，同樣未獲核定，延宕了台鐵改革的腳步，而這些沉痾已久的問題，導致台鐵大小意外不斷，甚至發生令人悲痛的太魯閣號事故。

民眾黨表示，上個月一周內兩次分區停限電，這在許多國家聞所未聞的離譜事件，檢討報告卻卡在行政院，到底行政院在「核定報告」上有什麼不為人知的障礙，而據傳報告中提到供電系統有4處防呆措施失靈，但因行政院尚未核定，台電也無法對外說明，更別提該如何改進，又有什麼相應懲處。

對於羅秉成稱，已經要求台電供電穩定，檢討報告會在適當時間對外說明。民眾黨質疑，正值全民防疫的重要時刻，學生在家學習、勞工遠距工作，都需要穩定的電力供應，面對問題是解決問題的第一步，行政院不能再鴕鳥心態，請盡速公布台電檢討報告，對症下藥改進缺失，徹底檢討供電系統或能源政策，別讓台灣再陷入缺電危機。