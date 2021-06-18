天氣炎熱加上在家上班、上課，用電量再創新高，台電表示，18日用電量寫下歷年單日用電次高記錄，同時也創下歷年6月單日最高用電記錄。

氣象局表示，受到西南風沉降，東南部地區有焚風發生的機率，其中花東縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫。

台電指出，18日尖峰用電出現在下午1時49分，最高用電達3808.4萬瓩，再創歷年6月用電新高，更寫下歷史用電第2高紀錄，而今日備轉容量384.8萬瓩，備轉率10.10%，為供電充裕的綠燈。

台電說，由於極端高溫氣候持續，歷年用電排名前10已有7名是今年寫下新紀錄，台電提供「居家抗夏」用電小撇步，建議民眾選用變頻空調，將空調溫度設於26-28度並搭配風扇，可加快室內降溫、同時減少耗能，而窗戶裝設百葉窗簾等遮陽設備也可減少空調10-15%耗能及近20％熱輻射，讓民眾防疫宅在家也可兼顧舒適與合理用電。