鴻海公司前員工黃姓男子，2019年在網路上討論「果凍怎麼都躲在女發言人後面」的文章，推文「他媽媽還沒死喔？」「生出這種垃圾」「郭的確是垃圾阿」，一審將黃男判拘役60天，二審逆轉改判無罪確定。

黃男因不滿其於任職期間寄送有關抱怨工作內容之電子郵件遭公開一事未經妥善處理，前年10月16日晚間他登入批踢踢實業坊網站後，在該網站之政黑板標題為「果凍怎麼都躲在女發言人後面」文章下方推文。

黃男留言「他媽媽還沒死喔？」、「我以為他媽媽死了耶」、「生出這種垃圾」等文字，隔天上午8點，他又在政黑板上標題為「葉元之真他媽有梗XDD」文章下方帳號留言，「郭的確是垃圾阿」，郭台銘提告。

一審台北地方法院依公然侮辱罪將黃男判處拘役60天，可易科罰金，黃男不服提上訴，二審台灣高等法院認為，郭台銘是公眾人物，對於其自身言行舉止，本即受社會大眾共同監督，黃評論的前後語意，主觀上尚非單純出於妨害郭的名譽。

高院指出，黃男的評論難逕以公然侮辱罪行相繩，且檢察官所舉事證，尚不足以使法院形成被告有公然侮辱，或意圖散布於眾，惡意發表言論之確信心證，基於罪證有疑利於被告之原則，即應為被告有利之認定，判黃男無罪，全案確定。