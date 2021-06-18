新加坡雖整體疫情趨穩，但近日在市場及熟食中心出現大型感染群，當局今天宣布，下週起按原訂計畫開放餐廳內用，但從每桌最多5人調整為最多2人，以防疫情擴大。

新加坡日前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情升溫，5月16日至6月13日期間加強各項防疫措施，包括限制聚會人數最多2人、禁餐廳內用等。之後疫情逐漸穩定，14日起分2階段放寬防疫措施，第一階段包括社交聚會人數限制放寬至最多5人等。

原訂21日起進入放寬防疫措施第2階段，開放風險較高的活動，包括允許餐廳內用，每桌最多5人。不過，由於過去一週疫情出現變化，新加坡跨部會工作小組今天舉行線上記者會說明措施調整。

工作小組聯合領導人之一、貿工部長顏金勇表示，雖然新加坡疫情已趨穩定，但每天還是有新增病例，解封過程必須謹慎而行，以防感染群擴大和確診病例突然上升。

因此，他指出，自21日起恢復開放餐飲店內用，但以2人為限，到了7月中，若疫情沒有重大變化，就會進一步放寬到5人。

另外，健身房可按照原訂規劃恢復不戴口罩進行室內運動活動，但每組最多2人，每人要保持至少2公尺的安全距離。婚宴則延後至7月中才獲准進行。

同為工作小組聯合領導人的衛生部長王乙康表示，過去7天新增的社區案例從前一週的41例升至94例。

這主要與紅山景市場與熟食中心（Bukit Merah View Market & Hawker Center）最近出現的感染群有關，此地點已關閉進行深度清潔、消毒。新加坡衛生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）表示，截至昨天為止，這個感染群已累計56人確診，包括攤販及員工、顧客，以及確診者的密切接觸者。

他說，目前還不能確定這個感染群的傳播方式，但很可能是因為攤販、員工在戴口罩及沒戴口罩的情況下有近距離接觸導致傳染。使用廁所等公共空間也是可能的傳播方式。

另外，麥錫威指出，有確診者表示，他們曾為了買食物，在紅山景市場與熟食中心排隊超過30分鐘，明顯與他人有長時間近距離的接觸。

新加坡衛生部表示，今天新增14例本土案例，另有2起境外移入。全國累計6萬2382人確診，病故人數目前維持34人。