台北慈濟醫院5月底為新冠肺炎確診產婦剖腹接生，該名產婦在醫護團隊用心照顧下，順利拔管出院；而6月中旬，再度收治一名32歲、懷孕34周的確診孕婦，考量病情今（18日）上午於具有負壓前室的正壓手術室內全身麻醉，剖腹生產，耗時40分鐘小男嬰平安出生，母子均安。

該孕婦原入住台北慈濟醫院負責的加強型集中檢疫所，但因高燒不退後送回醫院，考量病情變化，副院長黃思誠召集感染科、婦產科、新生兒科、麻醉科、手術室及病房護理人員在內的醫療團隊與孕婦、家屬進行多方視訊會議，決議剖腹生產。

醫療團隊今（18日）上午於具有負壓前室的正壓手術室內替孕婦全身麻醉，剖腹生產耗時40分鐘，2350公克的小男嬰平安出生，狀態良好，母子生命徵象穩定，現於負壓加護病房觀察。

台北慈濟醫院表示，正壓手術室於今年3月建置完成，內室為正壓環境，可保病菌不會吹落到病人、醫護人員身上，前室為負壓空間，可將傳染性病毒攔截、排出，不會汙染其他空間。

副院長楊緒棣指出，陽性感染者不同於一般手術患者，除了術中要全程注意呼吸狀態，從病房到手術室、從手術室到加護病房的傳送過程與路線都必須提前規劃：「凡患者欲經之路都會安排專門前導人員，確定路線淨空，患者離開後則立即全面消毒，才能確保環境乾淨，無感染風險。」

負責接生的婦產部醫師邱筱宸表示，懷孕對媽媽的心肺負擔相當大，加上病人雙側肺炎，半夜常有血氧下降情形，雖已透過「高流量氧氣鼻導管全配系統（HNFC）」治療，且國際治療指引建議的藥物都已使用，產婦仍不見好轉，因此團隊與病人、家屬討論後，決定在34周又2天時剖腹生產。

此外，為了避免全身麻醉的藥物穿過胎盤對寶寶造成影響，醫師在插管後立即劃刀剖腹，僅花大概5分鐘就讓寶寶離開母體。新生兒科主任趙露露也說明，寶寶出生即有自發性呼吸、心跳，血氧、胸部X光都正常，但肌肉張力微弱，呼吸較費力，因此除了新生兒常規照護、立刻洗澡降低染疫風險外，也透過鼻部正壓呼吸器輔助呼吸。

依照美國疾病管制局、小兒科醫學會的醫療指引，新冠肺炎確診產婦產下的寶寶會在出生後第24小時、48小時分別採檢兩次，若皆為陰性，就可初步排除垂直感染的可能，解除隔離。

知道母子均安，新手爸爸陳先生感動表示，先前曾聽聞台北慈濟醫院曾為32周確診孕婦剖腹生產，所以來到這裡非常安心。他也呼籲同樣懷有小生命的準媽媽、準爸爸：「疫情期間要好好保護自己，不要過度擔心，記得勤洗手、噴酒精，該去醫院就要去，尊重專業醫師的建議並相信醫師，一切會沒問題的。」