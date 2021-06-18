本土疫情嚴峻，大學畢業典禮泡湯了，不免讓應屆畢業生感到遺憾；北部有行銷活動公司發揮創意，為了不讓公司實習生留有遺憾，同仁們從畢業服裝、花束、流程設計、音樂剪輯到場佈規劃都自發性動手做，替旗下的實習生打造一個畢業典禮的儀式感。

實習生周子烝成績優異，原本在畢業典禮上要代表畢業生致詞，一生一次的大學畢業典禮取消，顯得有些失落；圓璽國際創意行銷總監黃慈謙與同仁們，感受到周子烝的遺憾，在工作之餘、配合疫情調整的上班時間與政策下，不遺餘力的完成活動任務，期望創造特別深刻的畢業典禮畫面，留給實習生一個美好、特別的回憶。

周子烝剛開始被矇騙去整理倉庫，還要組一個用不到的三層櫃，趁這個空檔，同仁佈置好畢業典禮的現場，音樂播下那刻，周子烝被同事引導進入了會場，由黃慈謙為他穿上同仁們手做的學士服、學士帽，並站在他夢寐以求的致詞台前完成原定為學校畢業生學生代表的致詞 ，為他大學生涯畫下了美好句點。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，企業主與員工關係要和諧，很多時候是從小處著手，尤其遇到殘酷疫情，給予適時的協助，帶人又帶心。