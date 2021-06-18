麥當勞與BTS(防彈少年團)聯名推出「THE BTS MEAL套餐」，掀起一陣購買潮，甚至有粉絲吃完後，會將包裝紙洗乾淨收藏。近日一名居住在美國的網友分享，美國與台灣「BTS套餐」的差異，讓他直呼非常不值得，還釣出網友透露「當地人其實很少吃麥當勞」。

一名居住在紐約上州的網友在《Dcard》開箱美國版「BTS套餐」，內容物是10塊麥克雞塊、大份薯條和大杯可樂，隨餐附上兩種特殊醬料，分別是肯瓊醬(Cajun)和甜辣醬(Sweet Chili)，與台灣的BTS套餐內容物差異不大，主要差別在於，台灣版雞塊盒是紫色盒子，而美國版的雞塊盒及可樂都只是普通包裝，讓他大呼不值得。

原PO也提到，不只台灣網路上有在賣BTS紙袋，美國也是如此，讓他直呼很有趣。而此PO文意外引發討論，網友表示「美國的沾醬盒感覺特別深，好像不意外，美國是熱愛醬料的國度，話說之前在加州麥當勞點他們的雞塊，感覺比台灣的還要乾」、「台灣的麥當勞雞塊真的好吃，比較厚又多汁」。

還有居住在美國的網友透露，其實美國人很少吃麥當勞，「我住在美國7年，確實比較常看到薪水階級比較低的人吃麥當勞，但不代表一般家庭或有錢家庭不吃，很多開長途車下交流道休息，麥當勞是很方便的選擇」、「加州人路過，身邊朋友都超愛Chick-fil-A跟Shake Shack，沒人想吃麥當勞倒是真的」、「真的去過美國後，發現他們都不吃麥當勞，打破我的刻板印象」。