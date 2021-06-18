美國國家太空總署（NASA）署長比爾．納爾遜（Bill Nelson）就中國國家航天局首次將太空人送入中國自己的天宮太空站表達祝賀。

《美國之音》引述納爾遜在NASA官網上的聲明說，「祝賀中國成功將太空人送入太空站！我期待著科學新發現的到來」。

載有聶海勝、劉伯明、湯洪波等3名太空人的神舟12號太空船於中國當地時間週四早上從中國西北的酒泉衛星發射中心發射，6小時後與天宮太空站的天和核心艙會合對接，3名太空人首次進入該太空站。

3名中國太空人此次長達3個月的飛行任務主要就是進行太空站的建設工作，他們將為該太空站安裝設備和測試多項關鍵功能。（圖／新華社）

報導說，天宮太空站是美俄合作建造的國際太空站(ISS)之外唯一的長期太空站，目前仍在建設中。3名中國太空人此次長達3個月的飛行任務主要就是進行太空站的建設工作。他們將為該太空站安裝設備和測試多項關鍵功能。

中國的太空站建設計畫預計在明年年底前完成，該建設計畫共有11項任務，此次飛行任務是完成了當中的第三項。該太空站預計能有10年左右的運行壽命。

報導表示，由於受美國聯邦法律限制，NASA無法與中國國家航天局合作，因此中國從未向國際太空站派遣過太空人。

報導指出，中國目前正在大力發展其太空計畫，是提升自己全球地位和技術實力的努力之一。2003年，中國成為繼美國和俄羅斯之後世界上第3個獨立掌握載人航太技術的國家。