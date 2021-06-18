AZ疫苗12日起大規模接種，但近期卻傳出長者猝死事件。學者表示，外界對於長者猝死的解讀多是指長者有共病，甚至說長者是「風中殘燭」等，但都無法解除爭議。AZ疫苗引起的免疫反應可能直接或間接增加猝死風險，若要探究其因，需進行第4期臨床試驗。他呼籲政府釋出接種資料、健保資料，去識別化後，讓學者進行分析，對比同一族群接種疫苗者和沒接種疫苗者的差距，讓數據來說話。

台大醫院急診醫學部主治醫師、哈佛大學流行病學博士李建璋表示，AZ接種後引發的免疫反應，可能會導致心律不整、心肌梗塞、頭腦或肺部的栓塞等，可能直接或間接增加猝死風險，不過這些影響目前都只是猜想。

李建璋表示，以歐洲為例，接種疫苗後死亡者，若有血栓合併血小板低下（VITT），同時排除其他死因，就可歸因於疫苗引起的猝死，但診斷VITT需實驗室及影像證實，猝死病患如沒有解剖、留下血液標本、進行死後影像檢驗，就無法診斷VITT，因此台灣要建立相關機制，收集死者資訊。另外，就算病患解剖沒有VITT，醫學上還是無法完全排除AZ間接增加猝死的風險。

若要解答AZ疫苗的猝死風險，李建璋表示，需要的是「4期」 臨床試驗。第3期試驗是上萬人隨機分配，在真實世界測試疫苗的保護力和安全性，但若有更罕見，如每10萬人增加1人，卻足以危害生命的副作用，3期臨床試驗的人數就不足，須由4期臨床試驗解決。

4期臨床試驗的基本精神，是在台灣人群中，找一群年紀、健康相仿，未施打AZ疫苗的對照組，分析血栓或猝死的背景發生率。李建璋表示，若疫苗組沒有增加相關發生率，就可繼續施打，否則就須利用數據分析去界定高危族群，告知民眾相關風險，由民眾自主決定並預設補償機制。

李建璋表示，台灣目前的接種率，已有條件進行4期臨床試驗。為避免政府與藥廠「球員兼裁判」，4期臨床試驗應委託學界進行，例如國衛院、中研院、台大等。台灣擁有全民健康大數據的基礎，但疫苗施打紀錄在疾管署，健保資料在健保署、病歷資料在各醫院，欠缺的「東風」是串連。過去串連資料涉及許多行政關卡、病患授權，但疫情是最好的數位轉型加速器。他建議政府釋出資料，去識別化後，開放學界進行試驗，用資料科學的力量，搬開疫苗安全的大石頭。