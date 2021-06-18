勝昱公司違反重訊申報規定 遭處違約金3萬元 17:412021/06/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心18日表示，對勝昱科技公司（4304）違反重大訊息申報及資訊申報規定處違約金3萬元。 櫃買中心表示，勝昱科技公司於110年5月18日知悉其申報前董事之經歷資料有誤，惟未依規定時限即時更正相關申報資訊及重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。 普生公司違反資訊申報遭處違約金1萬元 櫃買中心建立結構型國際債券櫃檯買賣制度 #勝昱 #申報 #櫃買中心 #違約金 #科技公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 涉違反國安法 香港壹傳媒5高層被捕 04:102021/06/18 產業財經 央行沒有兩本帳！首度發布監事會紀錄 04:102021/06/18 財經要聞 新思科技數位與客製化設計平台獲台積公司3奈米製程技術認證 09:122021/06/18 財經 北農爆群聚18人確診還要員工「自行篩檢」 深夜急發478字聲明 03:432021/06/18 生活 元富證券攜手證交所 線上引資 11:212021/06/18 財經 國產試劑核准 侯籲速供居家快篩指引 04:102021/06/18 焦點要聞 《鋼鐵股》運錩擬現增、發債 估籌資5.4億元 10:012021/06/18 財經 《興櫃股》豐原汽車2.4億元電動巴士 凱勝綠能奪單 12:002021/06/18 財經 工商社論》建構反壟斷的全球商業營運模式之應然與實然 04:102021/06/18 財經要聞 《半導體》營運拚續創佳績 訊芯放量穩揚 11:262021/06/18 財經 《櫃買市場》2股1債今起預收款券 元大投信債券ETF指數資格認可通過 08:192021/06/18 財經 財經熱門新聞 長榮「被抓去關10天」 散戶注意：這檔要噴了 - 財經 矽晶圓 明後年恐大缺貨 - 新聞 - 工商時報 輝瑞疫苗賺翻了 專家預測銷售額超驚人 - 財經 他抱陽明獲利破百萬反求助 網見另一檔驚：是我也崩潰 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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