櫃買中心18日表示，對勝昱科技公司（4304）違反重大訊息申報及資訊申報規定處違約金3萬元。

櫃買中心表示，勝昱科技公司於110年5月18日知悉其申報前董事之經歷資料有誤，惟未依規定時限即時更正相關申報資訊及重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。