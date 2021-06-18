台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

第二批24萬劑莫德納疫苗18日下午抵達台灣，對於北市會獲得多少劑，台北市長柯文哲說，中央給多少就打多少，但提醒要確定好時間，並提早跟他講，他才好準備，不要說「今天發給你，你明天就要打」，這樣會大亂。

針對莫德納與AZ是否都會造成高齡者猝死風險，柯文哲說，同個疫苗藥劑，在其他國家若有副作用，那在台灣還是會發生，藥物還是有成本效應，但他還是主張年長者接種疫苗，台灣80歲以上染疫後的死亡率是14％，國外80歲以上染疫死亡率是20％，需衡量成本效應，不過長者還是要打。

中央、地方各有實名制軟體，若不整合，在登記上是否會造成破口，柯說，中央實聯制與台北通是通用的，不管是用手機還簡訊，都是互通整合，並沒有破口。

針對好心肝診所調查進度，北市副市長黃珊珊說，政風處做好相關報告後，會再交給相關單位的考績會，再交給廉政委員會審查；另外包括給禾馨診所決策者與執行者等，都會追究相關刑事責任，看是否有施打對象不符合政府規定，下周會完成行政裁處。

北農爆發18人確診，但每天仍有萬人進場拍賣採買，黃說，都有去快篩，最新一次197人篩完，其中2人陽性，但5月18到6月14日間，有些都已解除隔離了；18名確診中，有8位戶籍在新北市，是新北匡列追蹤，另10位在北市，北農今天也有開記者會說明，什麼時間點發生確診，就會快篩匡列，能篩就篩。

北市府遭爆在幫私立中國文化大學、壹電視快篩時，用的是「安特羅快篩劑」，它的「偽陽性」太高，台北市立聯合醫院副總院長璩大成說，市府有掌握數據，市長早期就交代聯合醫院研究，針對5種以上試劑做清楚分析，快篩、PCR的交叉比對，在實務上雖是「蹺蹺板」概念，但仍將所有數據攤給所有決策者抉擇，至於快篩陰性、PCR轉陽的個案，的確危險、令人擔心。