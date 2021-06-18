以一曲《海波浪》的黑道歌手郭桂彬，其子郭承霖去年因持槍幫友人出頭、鬥毆，還被搜出持有K他命，遭到起訴。台北地檢署查出，郭承霖在案發3天後又開車蛇行，撞傷機車騎士後肇事逃逸，家中也被起獲200包毒品，涉嫌販毒，日前再依公共危險、販毒罪將他起訴。

去年2月12日，許姓男子開車到台北市信義區吳興街拜訪郭承霖，因停車擋住他人遭嗆罵，許男因而與對方起衝突，郭見狀竟帶槍到場助陣，嚇得附近民眾報警，警方趕抵現場逮人，當場查獲槍彈以及毒品，檢方已經起訴此案。

同月15日，郭承霖開車在忠孝東路五段上蛇行，撞倒1名鍾姓機車騎士，但他沒有停車查看，而是加速逃離現場。警方獲報調閱監視器，查出肇事車輛的車主是1名劉姓男子，因而通知劉男到案。

劉男向檢警喊冤，辯稱肇事車輛只是借他的名登記，平常是綽號「麒麟」的男子使用。檢警再比對該車違規紀錄，查出「麒麟」的身分就是郭承霖，但郭到案也否認犯行，辯稱開車撞到騎士的是另名綽號「灌腸」的男子。

不過，檢警查出郭承霖12日鬧事當天，就有駕駛過肇事車，因而到郭的家中搜索，除查扣到他的手機，更起獲約200包毒咖啡包及K他命。檢警勘驗手機，發現郭在車禍發生後曾打電話找人修車，裡面也沒有與「灌腸」的通聯紀錄，遂認定郭就是肇逃犯，另還發現有疑似聯繫販毒的紀錄，因此將他起訴。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！