弘光科大生物醫學工程系4名學生，參加2021年全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展決賽，用「探討以3D生醫列印技術製備含有紅景天之 GelMA複合型細胞支架之材料特性」為題目，探討臨床上移植骨不足問題，在生技醫農群奪下第一名，且團隊中有3名學生從大二才轉入系上，做了一年研究獲得肯定。

醫工系主任蔡明慈表示，獲獎4名學生吳伊茹、楊智傑、張瑩詩、謝侑蒼，從大三上學期開始進行專題研究，花了1年時間，利用課餘時間進入實驗室做研究，同時與中國醫藥大學跨校合作，依實驗動機與目的、實驗流程、材料與方法、結果、結論，把研究成果用5分鐘的影片呈現出來，獲得評審肯定拿下第一名，非常不容易。

吳伊茹指出，臨床上對於骨缺損主要治療有自體骨、異體骨移植兩種方式，但會有感染風險或排斥問題，在老師指導下，使用有良好生物相容性的GelMA高分子材料，加上具有骨增生效應的紅景天，製作新型複合式細胞支架，在支架上培養人類類造骨細胞株MG-63，研究解決臨床上移植骨數量不足的問題。

吳伊茹說，細胞需要在無菌的環境才能生長，非常脆弱，所以在這一年期間，讓她學習到耐性、團隊精神及與組員溝通技巧，實驗上的技巧也更加熟練，且比較會分析數據，未來希望進行動物實驗，驗證自己做的專題研究。

另一位學生楊智傑說，在大二上學期從其他學校餐旅系轉學到弘光醫工系，雖然起步晚，跟著老師認真學習，也能迎頭趕上。同樣從餐旅系轉入的學生張瑩詩表示，做研究很有趣，雖然過程不斷遇到失敗，但是從失敗中獲取經驗，學到的技巧反而更多。