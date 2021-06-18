影壇大哥大成龍（本名陳港生）是少數能在好萊塢取得成功的華人演員，2016年更獲頒奧斯卡終身成就獎的殊榮，而他也是首位獲得此榮銜的華人。然而他感情生活也一樣受人關注，陸媒今(18日)披露他近日接連退出2家由妻子林鳳嬌全資持股的公司，背後原因引發揣測。

「二秦二林」當年在台灣紅透半邊天，不只林青霞、秦漢與秦祥林戲外三角戀轟動一時，林鳳嬌也是心甘情願為愛犧牲事業，1982年與成龍美國祕密結婚，婚後更完全按照丈夫意願，徹底退出演藝圈，默默當個成龍背後的女人，至今結婚39年絲毫沒有一絲怨言。

昔日玉女紅星林鳳嬌，為愛退出演藝圈。(本報系資料照)

然而據大陸新京報報導，北京中泰龍威房地產諮詢有限公司、藝房紫（北京）文化傳播有限公司發生工商變更，本名陳港生的成龍退出監事職務，新增廖柔雯。而這兩家公司均成立於2007年，法定代表人為他的妻子林鳳嬌，且由林鳳嬌完全控股。

成龍連續退出林鳳嬌2公司的報導曝光，引發大陸網友議論紛紛，有人認為應該只是正常的商業變更，但也有網友持不同看法，「嗅到了一絲絲大瓜的味道，難道他倆有啥情況」、「財產轉移吧，怕以後私生女分產」、「有點突然啊，事出有因蹲個後續」。

現年67歲的成龍自出道以來，婚後花邊新聞不斷，1999年他還召開記者會，坦承「我犯了全天下男人都會犯的錯」，認了外遇女星吳綺莉，吳綺莉更於隔年生下一女吳卓林。不過林鳳嬌仍然選擇原諒成龍，成龍也在2003年父親生日宴會上，送上珍珠吻謝林鳳嬌，使其正宮身份得以公開化，讓苦守20年的林鳳嬌終有名份。