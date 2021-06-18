愛奇藝自製原創奇幻甜寵劇《我的室友是九尾​狐》，劇情隨著張基龍為了惠利安全，只好取出狐珠並讓惠利忘了曾經同居一事，卻終於明白自己的真情意，決定以教授身份來守在惠利身旁，展開一場虐心的師生戀。此外，高庚杓與gugudan成員美娜本週驚喜客串，庭沼珉再次登場讓網友笑稱好錯亂。

隨著李潭(惠利飾)與申又如(張基龍飾)之間的關係產生重大變化，開始進入虐心劇情。山神提醒申又如若狐狸修練千年還沒變成人的話最終會化為惡鬼，而惡鬼現在正覬覦著李潭肚中屬於申又如的那顆狐珠，讓申在消滅惡鬼之後，終於忍痛決定以親吻的方式收回狐珠，並消除了李潭的記憶，以保護李的安全，李潭知道即將與申分離因此落下淚水，揪心的橋段令粉絲們相當不捨。

儘管看似從沒發生過一切，但其實李潭的記憶依舊存在，申又如在失去李潭後感到失落與空虛，決定以歷史系教授的身份出現在李潭身邊，兩人在太陽雨中唯美重逢，面對始終與自己保持距離的李潭，申終於明白自己對李的感情，兩人虐心的「師生戀」會如何繼續發展下去相當值得期待。

《我的室友是九尾​狐》開播之後陸續有演員加入驚喜客串，除了有本劇編劇前一部作品《老頑固實習生》主角之一的金應洙，跨刀客串張基龍變身後的人物之外，本週還有高庚杓客串飾演山神，以及原gugudan成員，目前以演員身份活動的美娜來飾演金度完劇中念念不忘的前女友。

除此之外，先前飾演在古代與張基龍有深情羈絆女子的庭沼珉，在最新一集中又以現代人的身份再度現身，由於庭沼珉本週三起也有新戲《月刊家》將在愛奇藝國際站獨家播出，因而讓網友們開玩笑說已經分不清楚庭沼珉到底是現代人還是古代人了。