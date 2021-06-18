竹東鎮18日第二次普篩，436人均為陰性。（莊旻靜攝）

新竹縣竹東鎮1醫院、2長照機構爆發群聚感染，至今累積34例確診，第二波快篩18日啟動，18日檢驗436人均為陰性，下周三、五將再繼續快篩，盼能找出隱性傳播者，遏止疫情蔓延。

新竹縣長楊文科表示，為了防範疫情進入社區，16日起開始於竹東鎮河濱公園普篩，當天416人快篩均為陰性，18日也持續快篩。民眾未能如期快篩也不用擔心，下周三、五也將繼續，單日報名600人，可於竹東鎮衛生所查詢，符合資格的民眾可報名，讓自己及親友都安心。

楊文科也表示，持續與中央合作，將確診者送至專責醫院，隔離者分送不同機構專責管理，每2至3天採檢一次，目前竹東確診案例均為匡列中的個案，長照機構住民、洗腎病友全數接種疫苗，也由環保局、清潔隊持續消毒。

竹東鎮長張順朋表示，竹東鎮為疫情熱區，在縣府協助下，於河濱公園舉辦快篩，16、18日個開放600個名額。新竹縣衛生局指出，縣內開始運作的快篩站共4處，竹北市包含生醫園區、府前站，竹東鎮則是河濱公園，還有位於鳳山工業區的湖口鳳山站，符合篩檢對象資格者費用全免，湖口鳳山及竹東站每周三、五啟用，府前站及生醫站則於每周二、四運作。

衛生局也表示，疫完成16家護理之家、共2050人快篩，全數陰性，企業對移工快篩也篩了5874人，全為陰性，會持續加強篩檢力道。