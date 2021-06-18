鳳凰花開，6月份是各大專校院的畢業季，無論是積極備戰準備投入職場或是自我精進選擇升學，在校期間的競賽表現都能為自我加分，國立台北商業大學二技商務系學生於今年3月參與由台北市政府產業發展主辦的「台北市跨境電商產學專題實作計畫」，在最後實作成果發表總決賽當中，與其他大專院校等20組人馬同場競技，勇奪Alibaba(B2B)組所有的獎項。

冠軍組別「泰*5歆」組長郭姿瑄在訪問時表示：過往我一直認為組長就是一個對外的窗口，然後被挨罵，對於組裡內部跟組員一樣，就是各做各的，但這次讓我真正學習到如何去平衡組裡內部，而且我這才發現組裡最重要的是氣氛，擁有好的組裡氣氛，進而就能輸出更好的成果！」透過比賽與團體互動學習，不只成果備受肯定，更能自我成長。

龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系、多媒體與遊戲發展科學系學生團隊，也在有台灣居家業界設計奧斯卡美譽的「特力家居盃設計大賽」中囊括4項優選及4項佳作共8個獎項，指導老師趙龍傑老師說，此次參賽學生為文創系二年級學生為主，參賽學生雖然是剛開始接觸商品設計專業，但透過系上老師們的紮實基礎功養成，藉「商品設計」課程老師所指導與鼓勵，完成多件參賽作品並與全國各大學設計高手角逐之下獲得多項競賽佳績。

「特力家居盃設計大賽」評審分為兩個階段，初審是設計圖稿審查，決審則需要完成參賽模型並於決審現場簡報。參賽同學黃玗渟說，作品要從零開始發想一直做到模型完成，過程中遇到許多難題，包括設計方案修改還有模型製作的方法等，能在有限時間完成，自己都訝異終於能做到。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，調查發現企業最認可新鮮人的職場優勢包括學習力強、配合度高、態度積極、及容易吸收新知，於在校期間組建團隊參與各項競賽，都能展現良好的學習態度與所學，未來無論選擇升學或就業，都能大大加分，1111人力銀行近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，協助讀者掌握校園最新動態，與各校在競賽上的優異表現，提供給讀者參考。