范少勳（左起）、徐若瑄、柯震東、于子育演出的《買一送一》日前殺青。（羅永銘攝）

柯震東18日過30歲生日，深夜直播與以往搞笑氛圍不同，甚至一度哽咽落淚，有感而發：「我這7年已經很多人沒有跟我說生日快樂，謝謝你們。」他也分享2個生日願望，其一「希望大家愈來愈好，互相照顧身邊的人」；另外也希望作品大家會喜歡，安安穩穩地就好。

在IG擁有360萬粉絲的柯震東，凌晨12點一到，大量祝福私訊湧入IG，讓他趕緊現身，親自道謝：「沒想到一過12點，祝福太炸了，所以先來跟你們說聲謝謝是很應該的」。也分享自己30歲聽的第1首歌，是韋禮安的〈而立〉，歌詞貼近他進入「而立之年」的心情和感觸。

柯震東演藝之路起伏大，20歲出道時因電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，卻在事業起飛之際陷入「麻」煩，重創形象。不過他近來積極演出，除了2016年的《再見瓦城》入圍金馬影帝外，今年新作《月老》、《MONEYBOYS》受國際影展肯定，接下來還有《鱷魚》、《買一送一》等片推出，相信未來會大有斬獲。

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