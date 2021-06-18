為社會申張正義、濟弱扶傾，是許多法律人對自我的期許，也是熱血學子前仆後繼投入法學系所的原因之一。除了律師、法官、書記官是法律人就業的志願首選外，能與所學實務相關，從基層做起的法院助理也是相當熱門的職缺之一。就有網友在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，精闢分析法院助理報考的準備秘辛，讓他順利考上新北院及北院，並鼓勵學弟妹們勇敢追夢。

有別於主修是法律系的考生，網友本身是政治系輔修法律系。曾報考律師但未能如願，所以先轉戰法院助理。由於每間法院招人次數並不一定，有的只招1次，有的招到2次之多，且不會收報名費。除了到各法院官網，網友很推薦到「司法院最新動態」網站查詢。要提醒的是，法院助理的錄取是採遞補制，亦指要等原本工作的法助離職後依錄取順位補上，名次幾前名比較有機會，但一切要看法院空缺速度而定。

不同地院招考科目不一，但基本上都會考國文、民法、民訴、刑法及刑訴等科。「國文」就新北院及北院而言，考作文及公文。作文部分考過司法形象的論說文題目，公文則可多參考補習班講義或坊間參考書練習。「民事法及刑事法」除了背熟重點法條外，還要多熟記一些重要的實務見解。而「民訴」可將重心放在訴訟要件、第一審、保全處分等部分準備。「刑訴」則建議將重心放在管轄、辯護人、強制辯護、閱覽卷證、搜索扣押、告訴、偵查等方面。

網友透露，口試階段有的會考電腦打字測驗及口試，有的只有口試而已。面試通常必問就是「自介」、「從自介延伸的問題」、「當法助時調適壓力及困境的情境題」。網友建議自介可準備完整版及簡易版，依屆時情況來回覆，重點要突顯自身的優勢，要挑精華中的要點回答即可。當然，要協助法官處理每日應接不暇的案件量，專業及抗壓性是必要。因此，針對能否勝任的提問，這時可用積極正面的答覆來消除考官的疑慮。

除了上述之外，網友也再特別提醒考生，法院考場不會配鐘，請務必自行攜帶手錶。而且，也不會跟司律二試一樣配發參考法條，所以要儘量記熟考科的重點法條。考試時記得安排好作答時間及分配好題答頁數空間，才不會手忙腳亂。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，所謂「工欲善其事，必先利其器」，想要成功打贏一場求職面試戰，無論是企業招募、國家考試，可透過「面試經驗暨工作甘苦談」，獲取豐富的有利資訊，減少不必要的失誤及摸索的時間，增加成功錄取的機會，才能順利上榜理想中的志願。