每一屆奧運最搶手的東西不是紀念品，而是主辦單位提供的保險套，然而這次東京奧運在新冠肺炎疫情的嚴峻考驗下只能重嚴舉辦，導致這個熱門商品將縮減到16萬個，而且不能當地使用。

1988年漢城奧運會以來，每一屆奧運會主辦方都會無償提供保險套給參賽運動員，少則10多萬，多則數十萬個，以2016年里約奧運為例，該屆發放了超過45萬個保險套，再以該屆10500位運動員來換算，每個運動員都可以拿到42個，賽程17天，也就是說平均每個運動員用掉2.5個保險套，著實恐怖。

再以2012年倫敦奧運來看，當時主辦方只準備15萬個，沒想到短短5天內就被拿光光，如此看來，每屆奧運會光是主辦單位提供的保險套就是一個龐大商機，商人也看準了時機想要大發利市。

然而，東京奧運碰到了世紀疫情，不但延誤了1年，更讓國際奧會、日本政府與東京奧運組委會都傷透腦筋，為了防堵疫情擴散，避免運動員間的「人與人之間連結」引發的群聚感染，東京奧運組委會決定整個賽會期間發放16萬個保險套，就連商人原本有意推出的超薄系列也被阻擋下來，只允許發放普通款式。

此外，國際奧會要求運動避免不必要的身體接觸，因此希望發放的16萬個保險套各自帶回本國使用，提高防疫觀念。