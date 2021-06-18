經濟部目前正興建鳥嘴潭人工湖，以改善彰化地層下陷及用水問題，不過有農民反映，恐影響來自阿罩霧圳的農田灌溉用水，水資源局表示，會兼顧下游灌溉用水。（李天生服務處提供／黃國峰台中傳真）

經濟部目前在南投縣草屯烏溪河床旁興建鳥嘴潭人工湖，以改善地層下陷，並解決彰化、草屯用水問題，中市農民向中市議員李天生反映，此舉恐影響中市霧峰、烏日地區農業用水及地下水水源，中區水資源局表示，會兼具下游灌溉用水。

由於霧峰及烏日喀哩一帶，約2千多公頃的農田灌溉用水，都來自阿罩霧圳，而阿罩霧圳水源則引自烏溪溪水，中市議員李天生接獲農民反映，未來鳥嘴潭人工湖，會在烏溪上興建攔河堰，截取烏溪水源，農友們擔心將影響農業灌溉用水。而且，霧峰地區擁有14口深水井，因而在今年5月間沒有實施限水措施，預期鳥嘴潭人工湖啟用後，霧峰地區地下水源將不再豐沛，枯水期間可能面臨限水。

另外，台中市公害防治協會也建議，可自鳥嘴潭人工湖興建一條自來水幹管，連結台中市霧峰、大里、太平等一帶自來水管線，可在枯水期間，引烏溪的水使用，解決屯區限水之苦。

李天生表示，霧峰、大里、太平一帶位處自來水管線末端，曾經多次發生停水事件，為避免再度發生類似災情，主張申請前瞻計畫2.0經費，推動環團建議的自來水幹管興建工程，確保屯區住戶自來用水，避免引發民怨。

經濟部水利署中區水資源局表示，農友們不用擔心，該計畫102年已通過「鳥嘴潭人工湖」計畫環境影響評估審查，環評承諾必須保留下游灌溉的水權量及生態暨流量，工程目前還在進行，必遵守環評承諾，未來資訊也會在網站上公布，請大家可以放心。

自來水公司中區工程處表示，鳥嘴潭人工湖設置，首要就是解決，因彰化超抽地下水，地層下陷嚴重問題，而彰化日用水量約40萬噸，而鳥嘴潭人工湖，日出水量才25萬噸，所以彰化自己用都還不足，不過行政院有提出，將於烏溪北岸設置一淨水廠，取烏溪水，為中市南側所用，目前甫交由水利署規劃中，屆時將解決霧峰、大里、太平用水不足問題。