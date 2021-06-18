大家居家防疫應該都好一陣子了，今天也是小編WFH滿月的日子，忽然有感：防疫在家最辛苦的是嘴巴，因為要一直線上會議外加罵小孩，最幸福的也是嘴巴，因為在家外送點起來、零食屯起來就可以一直吃不停，大家認同嗎？

其實有網友分享居家防疫的小確幸，就是能以極優惠的價格吃到以往的排隊美食，或以銅板價吃到五星飯店料理，昨天滑手機不小心但到晶華酒店推出的便當，真的超誘人，可選一個主菜，每一個都好想選，然後搭配深不見底的炒飯、高麗菜、花椰菜、還有一顆溏心蛋，份量十足，誠意滿滿啊！

網友嘗鮮評比如下：宮保雞丁帶有一點麻，雞肉鮮嫩不柴，蔥爆牛肉也很嫩，而且塊塊都是厚實大片，糖醋排骨也很下飯。自取85折，連平時食量略大的男性室友都表示很飽足。這樣的圖文敘述應該燒到不少人，立刻GOOGLE晶華官網，發現除了平價料好實在的平價便當，還有「晶華美食到你家Take Regent Home」全新上線！晶華軒、三燔本家、ROBIN’S牛排等8家餐廳的厲害菜色全都蒐羅，另有不定期熱賣如「冷凍/常溫料理特區」等限時美饌，自取全面85折，還有免下車得來速服務，看到口水直流嗎？趕快動動手指訂起來！

防疫期間除了料好實在的五星級料理可透過外帶外送品嘗，連烘焙教室的療癒糕點都能搬回家，知名的DIY烘焙俱樂部「自己做」近日推出半成品材料包宅配到府服務，精選多款顏質可愛爆表的麵包、餅乾都能居家輕鬆自己做，諸如：臘腸狗棉花糖夾心餅乾、松鼠抱杏仁餅乾、小烏龜菠蘿麵包等，單包399元任選3包可享免運優惠，「自己做」不僅貼心更設想周到推出免烤箱也能完成的冰箱甜點，如此一來周末防疫在家就能與家人一同享受互動樂趣。