米津玄師搭配日劇推出新曲。（sony music提供）

新世代創作天王米津玄師繼超級名曲〈Lemon〉後再推出的全新抒情作品〈Pale Blue〉已於本週在日本盛大發行，而〈Pale Blue〉的台灣盤也確定於6月25日發售，讓台灣再次搶先全球獨佔，這首歌曲也已經橫掃各大台灣串流平台的日語榜冠軍。

〈Pale Blue〉這次搭配北川景子、瑛太主演的日劇《離婚活動》推出，劇情將在本週迎來大結局，除了friDay影音、KKTV平台跟播放送之外，本月16日起也在緯來日本台播出。此外，該曲數位上架至今已經連續兩週獲得日本公信榜冠軍。

6月4日公開音樂錄影帶後也迅速突破1500萬觀看次數，再次颳起一陣米津旋風，他這次也和東京晴空塔合作特別活動，除了在晴空塔外觀上特殊點燈外，觀景台內也播出歌曲的音樂錄影帶，吸引大批粉絲朝聖。米津玄師〈Pale Blue〉已於5月31日上架至各大數位平台，實體台灣盤將於6月25日正式發售。