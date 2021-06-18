受到疫苗供貨延遲影響，韓國7月起將首次進行不同廠牌第2劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗混合施打，預估將有76萬首劑接種AZ疫苗者，第2劑改為接種輝瑞疫苗。

韓國原先規劃利用COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）7月供貨的83.5萬劑阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca，AZ疫苗），為4月中接種者進行第2劑接種；但因交貨期延至7月之後，韓國COVID-19預防接種促進團與專家商議後，決定讓部分首劑接種AZ疫苗者，第2劑改為接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

混合施打對象為30歲以上居家照護人員、院級醫療機關及藥局醫療人員、心血管慢性病患者，以及警消、海警等社會必要人力，共約76萬人。

加拿大、西班牙等國家已開放混合施打疫苗，但韓國政府先前未予許可。韓聯社報導，兼任促進團長的疾病管理廳長鄭銀敬17日在記者會上說明，當局為因應變種病毒及提高免疫效果，持續檢討擴大混合接種方案，已對100名醫療人員完成混合接種，正在確認抗體等狀況。

接種工作預計自7月5日起進行，距離首劑接種時間間隔約11至12週，按照接種者原先約定日期施打；若施打對象不願接種不同廠牌疫苗，7月19日後可在預約日接種AZ疫苗。

鄭銀敬表示，也有研究顯示在12週後再接種第2劑疫苗時，形成抗體的比例更高，「延後1到2週接種應不會有太大問題」。

截至今天凌晨零時，韓國境內首劑接種人數超過1423萬人，接種率達27.7%，其中388多萬人完成兩劑疫苗接種，在全體人口占7.6%。