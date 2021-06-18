為了防堵新冠肺炎擴散，目前餐廳全面禁止內用，為了讓民眾可以持續享用美食，同時做好防疫，義享時尚廣場推出「享購物」、「享安心」等線上輕鬆購物及便利快取服務，現在更攜手美食外送平台foodpanda，將館內逾50家的精選餐飲品牌正式上線，首波推出外送79元免運，眾在家動動手指即可品嘗到義享時尚廣場餐廳美食。

為提供更多元的用餐選擇，義享時尚廣場首波上線foodpanda美食平台的品牌家數一口氣突破50家，各式餐點除皆與店內價一致無溢價外，6月30日前更享有單筆訂單滿79元foodpanda免費外送的專屬優惠。

美食外送服務首波上線的50餘家義享時尚廣場餐飲品牌中，其中亦不乏有極受饕客引頸期盼的注目必嚐焦點；如甫開幕即一位難求的日式和食集錦「旭集」，精緻料理將由Buffet模式改以單點的型態走入舌尖。高雄獨家「問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋」，外送限定「宮廷獨享鍋」4大精選御廚湯底，現點現煮，搭配主食與飲料。YouTube界珍奶女神-滴妹與團隊共同創辦的「再睡5分鐘」，同樣也可透過美食外送即時入口，不用出門也能喝到多樣療癒飲品。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，新冠肺炎疫情延燒不少企業實施在家工作的分流方式，許多上班族工作與消費也跟著改變，外帶外送變成常態，業者進而改變傳統的銷售方式，人力的配置上機動調整。1111人力銀行為了協助企業透過不同的遠端工具來確認同仁的班表與工作流程，結合研發多年的「1HR人資管理系統」，因應疫情推出「雲端打卡模組」，支援傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式，實現一機整合，遠端管理的強大效能，因應疫情一日數變，1111 人力銀行共體時艱，即日起提供所有國內企業免費使用「1HR人資管理系統」，協助企業快速解決排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理等問題。