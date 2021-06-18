英國媒體報導，英國因新冠肺炎疫情，健康不平等情況加劇，少數族裔就醫遭受歧視現象更嚴重、失業率攀升，暴露積重難返的種族主義頑疾。中國外交部發言人趙立堅18日主持例行記者會表示，英方對自身人權問題視而不見，卻熱衷充當教師爺。

趙立堅說，英國的種族問題由來已久，世人皆知。根據聯合國消除種族歧視委員會報告，近年英國種族主義愈演愈烈，針對少數族裔的系統性歧視、暴力挑釁和仇恨犯罪顯著上升。

疫情發生以來，英少數族裔就醫、就業境況進一步惡化。權威醫學期刊《柳葉刀》報告顯示，英國少數族裔比白人面臨更大的染疫和病亡風險；英經濟智庫報告顯示，過去一年英非裔、亞裔年輕人失業率分別攀升至35％和24％，分別為同年齡段白人失業率的近三倍和近兩倍。

趙立堅指出，讓人意想不到的是，英方不僅不反躬自省，採取切實措施保護少數族裔人權，還企圖偷梁換柱，矇混過關。今年3月，英方發布有關種族問題報告，稱沒有充足證據表明英存在系統性、制度性種族歧視。這種掩耳盜鈴、欲蓋彌彰的做法，遭到英少數族裔強烈抗議和社會各界普遍質疑。

聯合國人權理事會非洲人後裔專家工作組、當代形式種族主義和種族歧視問題特別報告員發表聯合聲明，對英方報告歪曲和捏造歷史事實、以美化種族等級制度的陳詞濫調為「白人至上」主義辯護進行了強烈譴責。

趙立堅強調，除種族問題外，英國其他人權問題層出不窮，可以說是對內漠視民眾生命健康，劣跡斑斑；對外欠下屠殺濫殺血債，罪行累累。英國迄今仍有1／3的5歲以下兒童家庭生活在貧困之中，許多兒童忍饑挨餓，大量難移民權利遭受嚴重侵犯。

在數百年殖民歷史中，英國在世界各地犯下無數屠殺罪行，在南非的世界上第一個集中營就打下了大英帝國的可恥烙印。英國軍隊在伊拉克、阿富汗等地濫殺無辜，實施酷刑，而肇事者卻受到政府包庇，依舊逍遙法外。

趙立堅結語稱，英方對自身人權問題視而不見，卻熱衷於充當「教師爺」，對他國人權狀況指手畫腳，其虛偽面目和雙重標準暴露無遺。英方沒有權利打著人權的幌子對他國進行干涉和施壓，應當認真檢視自身人權劣跡，切實糾正存在的問題，而不是憑空捏造，抹黑攻擊他國。