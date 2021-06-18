為迎接世界地球村的來臨，配合政府於2030年打造台灣成為雙語國家目標，多年來秉持國際化教育的葳格國際學校，獲教育部首批核定開設雙語實驗班，校方強調，將提供對英文有高度興趣及具備優異表現的學子多樣性教學資源，幫助學生及早進入國際舞台。

葳格高中指出，在設校時即是以國際化為教育發展特色，全校教師去年都通過國際教育初階認證，且校內各項課程規畫趨向國際趨勢，也因具有堅實的外語教學、前瞻的科技軟實力，才能成為首批獲核定開設雙語實驗班的學校。

校方強調，未來雙語實驗班將在高中3年都設定校定必修英文課程，且全面採取全英文授課，同時將新增體育、社會或化學探究實作課程，另也會開設科技英文、跨文化溝通、ESL咖啡館等多元選修，由教師雙語授課。

而配合數位科技時代來臨，再加上近年來疫情趨使線上學習風潮日盛，校方強調，目前已廣建學校攝影棚、錄音室設備、線上直播系統等相關設備，盼開放多功能學習場域，可應用在跨國視訊、文化交流等方面。