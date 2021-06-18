韓韶禧與宋江在劇中將帶來虐心戀愛。（Netflix提供）

改編自韓國同名人氣網路漫畫，由「撕漫男神」宋江搭配「最美小三」韓韶禧所主演的《無法抗拒的他》，18日於首爾舉行新戲記者會。韓韶禧笑稱這次「洗白」演自己，如同穿上合適的衣服，並透露本科出身的她，飾演美術系大學生相當得心應手，劇中許多畫作都是自己的作品，但也爆笑表示跟同劇女演員感情太好出去喝酒結果隔天臉都腫了，宋江只能在一旁乾羨慕。

以韓劇 《Sweet Home》以及催淚神劇 《如蝶翩翩》讓台灣觀眾留下深刻印象的宋江，這次將再度擺脫既有優質形象，變身為花心渣男。《無法抗拒的他》描述不相信愛情但又想戀愛的劉娜比(韓韶禧 飾)，遭初戀劈腿而受到傷害的她決心不再被愛情左右，結果遇到只想搞曖昧卻充滿魅惑又神秘的壞男人朴宰彥(宋江 飾)，明知道是不該陷入的感情卻又忍不住飛蛾撲火的虐心故事。

記者會上，韓韶禧甜笑表示自己是原著網路漫畫的粉絲，並想要在現在這個年齡展現有別於過往的羅曼史，所以決定演出本劇。出道至今演過不少校園劇的宋江則表示，這次是完全不同以往的校園浪漫劇，而且展現了這個年齡的甜蜜與心動，再加上劇情變化充滿魅力，所以爽快答應演出。導演金佳嵐笑稱當初在看原著漫畫的時候，腦中就自動浮現宋江與韓韶禧的臉，因此完全不用煩惱該如何選角，之後在得知兩人皆答應演出時，還開心到高喊萬歲。

在前作《如蝶翩翩》中以「穿衣顯瘦脫衣有肉」的超好身材，再加上與資深演員朴仁煥跨越年齡的互動感動人心的宋江，透露這次為了讓劇中「渣男」整體看來感覺有敏捷輕瘦的浪子感，因而特別減重了5公斤，而且相較在拍攝《如蝶翩翩》時跟朴仁煥學到相當多東西，這次則因能和同年齡的朋友們一起拍戲並有許多共鳴且相當自在，所以感覺大不相同。

被譽為「最美小三」的韓韶禧被問到這次的角色跟之前作品截然不同時，笑稱這次可說是「洗白」演自己，與前作相比並不算是大變身，而是自己原本的個性就和這次飾演的劉娜比非常像，並形容是「穿上了適合自己的衣服」來形容這次的角色，所以詮釋起來相當自在。

畢業於蔚山藝術高等學校美術科的韓韶禧還加碼表示，這次飾演美術系大學生，除了經常隨身攜帶的筆記本是自己所畫的之外，劇中在家中、房間裡的畫作也有不少都是自己帶去拍攝現場的。此外，被問到拍攝過程中難忘的花絮時，看似優雅文靜的韓韶禧竟爆笑透露，某次收工之後跟劇中3位閨密一起去喝酒，結果喝得太High，隔天臉都腫了卻還是得去拍戲因此印象最深刻，但也很開心能和劇中閨密成為真正的閨密好友，是演出本劇的最大收穫之一。