近期G7財長會議聲明支持全球最低稅負制（GMT），支持者表示可防止跨國企業集團將利潤轉移到低稅負地區外，也會終結各國政府為吸引和留住投資、創造就業機會等而紛紛減稅之不良競爭。

資誠稅務諮詢顧問公司蘇宥人指出，GMT的制度設計還有很多尚待釐清之處，諸如：GMT稅率之高低、其與CFC等既有制度之共同相處方式，以及計算稅率及稅基方式等，將對於跨國企業每年之財務績效及現金流量有深遠影響。

另在GMT制度開始進行後，各國是否完全按照OECD規範實施，且GMT是否僅在最終母公司層次適用，還是連中間控股公司亦須申報繳納等，也將大幅影響集團未來稅務遵循之成本及複雜度。

在拜登當選美國總統後，美國政府開始積極推動全球最低稅負制，並表示希望將其稅率定為21％。然而，據經濟合作暨發展組織（OECD）討論，相關稅率則集中在10％至15％區間，拜登政府也有所讓步，表示將接受15％以上作為全球最低稅率。

G7財長會議於2021年6月5日初步同意將GMT稅率訂在15％，但仍需獲G20、OECD等進一步支持。

舉例來說，若最終經OECD認可的GMT稅率為15％，某集團總部設於參與GMT的A國，並在稅率為11％的B國設立子公司，則A國將要求該集團補繳（15％-11％）= 4％最低稅負，亦即海外所得來源國稅率與全球最低稅率的差異。