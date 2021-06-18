Apple TV＋於 2019 年開播的首波主打影集《晨間直播秀》集結近乎所有好萊塢大卡司的強檔劇情，睽違近兩年時間，高難度挑戰於艱困疫情中拍攝製作完成，第二季將於今年秋天9 月 17 日首播。影集以大膽直接的手法拍攝新聞從業人員的日常，由兩位好萊塢甜心天后珍妮佛安妮斯頓和瑞絲薇斯朋領銜主演，同時身兼影集製作人。

20年的時間過去，兩人一甩曾在美國經典喜劇《六人行》的姐妹逗趣情感表現，化身新聞台中擔綱主播，在城府比海深的新聞產業中，鬥智鬥力也鬥心機，想保持真實自我又得為求生存不擇手段，內心糾葛與現實無奈的拉扯心境，在兩位實力派演員詮釋下發揮得淋漓盡致。

飾演新聞部總監柯瑞艾利森的比利古達，作為節目和高層間的橋樑，直截了當從中作梗、放肆挑戰權力遊戲的精湛表現，讓觀眾一步步臣服於他狡猾外表下的獨特迷人魅力。明明身為「被譴責」的男性一方，善於洞悉人性又機智靈敏的他，卻能逐一攏絡女性，他也因柯瑞艾利森這個角色獲得艾美獎劇情類最佳男配角殊榮。

第二季不僅原班人馬全數回歸，也將加入更多知名演員增添影集看點。曾因美國熱門影集《法庭女王》、《急診室的春天》榮獲艾美獎和金球獎等榮耀的茱莉安納瑪格里斯將飾演UBA電視台的新任新聞主播、曾在《金髮尤物》中與瑞絲薇斯朋合作的資深女星霍蘭泰勒也將再度同台，飾演電視台新任股東、還有於奧斯卡獲獎經典電影《雨人》飾演母親的義大利女演員薇拉莉葛林諾，都將在《晨間直播秀》第二季中一同大飆演技。