緬甸足球隊赴日比賽，其中1名選手因在比賽中比出抗議軍政府的手勢，16日未隨隊回國，留日尋求庇護。日媒報導，若這名選手提出難民申請，日本政府出入國居留管理廳研擬核准。

緬甸足球代表隊日前赴日本參加世界盃足球賽第二次亞洲預賽，守門員派良雄（Pyae Lyan Aung，音譯）在5月28日迎戰日本隊前演奏國歌時，高舉象徵反對緬甸軍政府的三指手勢。

派良雄因擔憂回緬甸將遭到軍政府逮捕，有安全與生命危險，本月16日緬甸足球隊返國時，他在機場海關審查時拒絕離境，脫隊留在日本。

日本放送協會（NHK）報導，出入國居留管理廳（出入國在留管理廳）考量派良雄的行動已透過媒體讓許多人看到，回到緬甸有可能受到迫害，正研擬若派良雄提出申請，將認定他為難民。

出入國居留管理廳上個月起對緬甸人申請難民加速審查；若無法認定為符合條件的難民，也會採取給予居留與就業資格等特別措施。

不過日本難民認定率相當低，申請難民難獲核准，美國網路媒體BuzzFeed日文版日前報導，2020年有3936 人向日本政府申請難民認定，結果只有47人成功。

2019年日本難民認定率僅0.4%，相較其他七大工業國集團（G7）國家，加拿大認定率高達55.7%、英國也有46.2%、美國為29.6%。