新冠疫情5月大爆發，疫苗又嚴重缺貨，導致外界質疑中央流行疫情指揮中心採購疫苗有嚴重疏失，指揮中心指揮官陳時中日前於立法院也正式道歉；監察委員林郁容、王麗珍、蘇麗瓊及蕭自佑等人今（18日）發佈新聞稿表示，將著手調查以釐清指揮中心對於新冠肺炎疫苗整備及採購是否有當。

新聞稿表示，新冠肺炎疫情肆虐全球，本土疫情於今年5月中旬後突然爆發，截至今日止，確診人數13771人，不幸死亡人數518人，國內社會瀰漫恐慌與不安，國人對於疫苗之施打有急切需求。新聞稿指出，有部分輿論認為指揮中心對於疫苗整備及採購政策似有不周，且決策過程未見完備，為究明實情，已於日前著手進行調查。

新聞稿也強調，本案正廣泛蒐集各界提供之資訊，將詳加進行比對，以還原事實真相。另外，監委們也將針對相關疫苗採購數量判斷準據是否適當、資訊是否足夠透明、政府疫苗採購及施打策略有無及早規劃、在疫情平穩時有無積極爭取疫苗進口，以及相關制度及法令是否周延等進行深入調查。

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