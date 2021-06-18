【LIVE直播】政院授權買BNT 蔡英文會見劉德音與郭台銘。(中時新聞網 直播)

蔡總統下午會見台積電董事長劉德音先生、鴻海集團創辦人郭台銘先生。(圖/總統府提供)

總統蔡英文於今日下午4時許，接見台積電董事長劉德音和鴻海集團創辦人郭台銘，就授權台積電及鴻海永齡基金會，購買各500萬劑原廠BNT疫苗轉贈政府之相關事宜，進行會商討論，郭台銘則於下午5點30分左右表情凝重離開總統府。對於會談內容，總統府晚間18時40分於總統府進行線上記者會說明。

發言人表示，對於採購BNT疫苗，大家都有高度共識，一致認為越快越好，也一致認為原廠製造、包裝、直送台灣，來投入後續大規模疫苗接種計畫。

發言人提到，蔡總統立場非常清楚，BNT洽購，多管齊下、多多益善，除了台積電鴻海投入之外，後續台灣政府在德國政府協助下，持續BNT及其代理商共同商議，由政府採購BNT，今年及未來的疫苗。大家也共同體認到，疫苗洽購事務相當複雜且繁瑣，牽涉到國際商務談判和衛生政策，希望大家一起努力促成這項計畫。

過去，各界有很多不實謠言，對當事人有所傷害，今天大家見面，已充分釋疑，現在這些謠言應該適合而止了。郭台銘董事長在會中提到「全島一命」，劉德音提到「團結合力」，相信大家不分政府民間，不分中央地方。

有媒體提問，若郭董最後透過上海復星代理買BNT疫苗，上海復星出事，德國原廠證明沒問題嗎？發言人表示，相關法律豁免權只能給原廠，提供豁免權也是政府的責任。今天三方會談，均達成希望原廠製造、原廠包裝、直送台灣的共識。

至於台積電是否有晶片換疫苗？發言人表示，今天會議沒有提到相關問題，台灣跟全球供應鏈夥伴保持友好關係，不只限於晶片或疫苗，未來也會持續深化合作關係。

有媒體提問，民進黨有派系傳對疫苗有意見？發言人表示，這完全是不實謠言，在會中已充分向郭董事長釋疑。

台積電提交的資料是否完備？是否與鴻海一樣是拿緊急授權？發言人表示，2家文件有相當準備，行政院已表達將盡速發函授權給2家企業後，過去的問題就不存在了。