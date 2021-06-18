中央及全台各縣市，每日都有固定時段舉行防疫記者會說明，柯市府卻開出改變時段第一槍，直言因應北市疫情趨於穩定，北市自19日起不再固定每日下午3時30分舉行，將視疫情狀況彈性調整記者會時間與新聞的發布方式。

北市府表示，北市自5月起，每日舉辦的防疫因應記者會將改變形式，自19日起，不再固定於每日下午3時30分定時舉行，將視疫情狀況彈性調整記者會時間與新聞發布方式，但仍會透過「臺北市嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)專區」網站等管道，向大眾公布北市防疫資訊。