【回憶殺】現年52歲的韓國女星李升燕（이승연），當年因參加選美比賽而出道，曾演過許多知名韓劇，紅極一時，可正紅時卻拍了慰安婦寫真遭到撻伐，頓時淪為過街老鼠，最後公開下跪謝罪仍不被買單，一度被迫息影。

李升燕畢業於仁荷專業大學航空運航學系，當藝人前曾擔任過空姐，1992年參加「韓國小姐」選拔賽得獎，隨後進入演藝圈，演過不少知名韓劇，包括《冰之戀》、《初戀》、《灰姑娘》、《婚紗》、《完整的愛》等作品，人氣火紅。

李升燕息日當紅時，演過許多知名韓劇。（圖／翻攝自韓網）

而李升燕最轟動的新聞，就是於2004年拍攝以慰安婦為主題的裸體寫真，書中有她穿著衣衫不整的內衣蹲在日軍旁的畫面，而當時她和策劃公司是秘密進行拍攝，身邊許多親友和同事都不知情，事後，李升燕舉行記者會公開部份內容，宣布將發行慰安婦寫真，還強調此寫真出發點是善意，沒有以營利為目的。

消息一公開，立刻引起全國民眾反彈，認為是對國內慰安婦的侮辱，許多民間團體都發聲抗議，也為倖存的婆婆們申請名譽賠償訴狀，並表示要到策劃公司和日本大使館前舉牌示威，最後，策劃公司禁不住輿論壓力，放棄拍攝計畫，負責人更出面剃髮謝罪。

李升燕公開下跪謝罪，但仍被拒絕。（圖／翻攝自KBS）

李升燕痛哭道歉不被全民買單，一度退出娛樂圈。（圖／翻攝自KBS）

而李升燕事後也當眾焚毀寫真圖，並前往京畿道一個讓戰時慰安婦居住的村莊，向還健在的前慰安婦公開下跪道歉，並聲淚俱下地朗讀道歉聲明，但並未獲得原諒，也沒能平息民憤，不少民眾要求剝奪李升燕的國籍或封殺她，更要她和公司負責人切腹謝罪，最後李升燕宣布暫別娛樂圈。

李升燕被迫息影1年後重返演藝圈，但仍不被民眾買單，後來在2007年演出《文熙》，演技獲得好評，才讓事業起死回生，並於同年底嫁給小2歲的美籍企業家金文哲，近年陸續還有一些作品演出。