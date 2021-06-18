台東縣警局台東分局在1處民宅查獲性交易情形。（台東縣警局台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警局台東分局在1處民宅查獲性交易情形。（台東縣警局台東分局提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情嚴峻，多數商家配合暫時歇業，竟有應召站轉往民宅，台東縣警方17日晚間在台東市中興路一民宅查獲全裸的2男2女正在進行性交易，其中1女為越南籍，經快篩均為陰性。

台東縣警察局台東分局在疫情期間，積極查訪縣內休閒行業停業情形。警方指出，日前發現台東市中興路1民宅有不明男女出入頻繁，疑有賣淫性交易情形，經深入追查蒐證後，17日晚間20時30分左右持台東地方法院搜索票，聯合移民署台東縣專勤隊執行搜索，當場查獲容留女子媒介性交易的楊姓女主嫌、1名台籍女子、2名越南籍女子及2名嫖客。

台東警分局表示，警方進入屋內時，有2男2女全裸正進行性交易，均未戴口罩，其中1女是越南籍，2男都是年輕人，查扣大批保險套、潤滑油、監視器等證物。

隨後，警方立即將相關人帶往醫院從事COVID-19 快篩檢測，均為陰性；偵詢後，依刑法妨害風化罪嫌移送偵辦，並依社會秩序維護法移送台東地方法院簡易庭裁定，其中2名越南女子為逃逸移工，將由移民署台東縣專勤隊依法處理。