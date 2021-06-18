五福國中棒球隊強打少年王友詳，擔任球隊一壘手及第4棒，屢次在關鍵時刻為球隊建功。允文允武的他，今年國中會考4科A＋＋、1科A＋，作文也拿到五級分，成績30分、34點，證明打棒球不只四肢發達，頭腦也是不簡單。

今年國中會考五福國中滿分滿點（30分、35點）的學生有15位，其中還有3人作文達6級分，是「會考狀元」。另外5A以上學生共有153人，5A人數、比率，在高雄巿名列前茅。已經考上雄中的科學班則有5人，成績斐然。

五福國中校長陳宗慶除了向友詳道賀，也問了他對於未來如何規畫？王友詳相當有自信地說，不管未來怎麼樣，他還是會持續在球場上奔馳，並期許自己進入第一志願雄中後，也要保持好成績，在球場上繼續發光發熱。

五福國中棒球隊總教練傅炳清說，友詳在球隊扮演重要角色，不只擔任一壘手守備穩定，更是第四棒中心打者，在巨人盃及地方盃賽，靠著打擊幫球隊拿下勝利晉級，除了帶給球隊很多正能量，也是教練團的最大的驚喜。