上海復旦大學聯合國與國際組織研究中心主任張貴洪18日指出，美國常駐聯合國代表湯瑪斯─格林菲德日前劍指中國對聯合國有「惡意影響」，並用「專制手段實現多邊主義」。張貴洪反駁稱，聯合國是國際合作的舞台和全球治理的機制，當然不應成為大國對抗的「戰場」，現在的核心議程是可持續發展和可持續和平，工作重心是應對氣候變化及新冠疫情等全球性問題與挑戰，而不是任何一個會員國的所謂威脅。

張貴洪在《環球時報》撰文指出，如果說川普政府對華戰略競爭的特點是「單打獨鬥」，那麼拜登政府更多的是採取「拉幫結派」的聯盟方式。美國對華開展全面競爭甚至對抗，已成為疫情後世界秩序最大的不穩定因素。不僅如此，美國還在聯合國開闢「新戰場」。

張貴洪表示，中國在聯合國和國際組織的表現與貢獻有目共睹。消除貧困方面做出的貢獻最大；承擔聯合國會費和維和攤款在會員國中居第二位，派遣的維和人員在安理會5個常任理事國中最多；向國際社會提供超過3.5億劑疫苗，包括向80多個國家提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗。已成為多邊主義的強大支柱。

張貴洪說，美國指責中國在聯合國「滲透」和「惡意影響」之一是中國人擔任聯合國多個機構領導人。這是站不住腳的。目前，中國人擔任負責經社事務的聯合國副祕書長。5常不能擔任祕書長但可選派一人擔任副祕書長，這是聯合國慣例。中國還擔任聯合國5個專門機構領導人，這是合法程序選舉產生。

張貴洪指，美國所謂的「多邊主義」更多地體現在其工具性，服務於其戰略目標和戰略需要。川普政府退出多個國際組織、條約和機制，因彼時多邊主義與「美國優先」相悖。現拜登政府重拾和重返「多邊主義」，同樣是因其對華戰略競爭的目標所需。

中國宣導的多邊主義更重視其價值性。中國提出的新安全觀、新發展觀和新治理觀的核心是共商共建共用共贏。

張貴洪稱，如果常任理事國互視為威脅和挑戰、拉盟友對抗，聯合國將重新陷入冷戰分裂，將對以聯合國為核心的國際體系和國際秩序造成致命性打擊。

張貴洪強調，中美在聯合國有競爭領域，也有對抗可能，更有合作空間。中方不懼對抗但應盡力避免對抗。中美對抗是兩國人民、地區國家和大多數會員國不願意看到的。在事關人類前途命運的氣候變化和公共衛生等全球性問題上，在防擴散和裁軍、建設和平保持和平、預防和解決衝突等重大安全問題上，中美各有優勢和資源，理應開展合作。