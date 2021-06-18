24萬劑莫德納疫苗今（18日）下午抵台，待食藥署完成封緘後即可安排配送施打。由於AZ疫苗15日擴大開打至今已有近50位長者在接種後過世，使一些民眾擔心施打風險。對此，前台大感染科醫師林氏璧分享對於莫德納、輝瑞、AZ疫苗的看法。

林氏璧於臉書表示，看到很多長輩有想要等莫德納的想法，他以一位80歲的家族世交長輩為例。該名長輩身上裝有多個心臟病支架，還有糖尿病高血壓，住在台北，偶爾會出門買菜，在社區中有機會得到感染。「萬一染疫有極高風險重症和死亡，是我自己的話我會選擇施打疫苗。」

林氏璧坦言，這幾天猝死案例未必和AZ疫苗有關。但如果是擔心疫苗的不良反應，導致不舒服或引發原本疾病惡化，他則認為，「我覺得莫德納的第二劑比AZ的第一劑更令人擔心。臨床試驗中發燒比例是15％和7.9％之差。」

林氏璧坦言，目前來看是50歲以下年輕人接種AZ疫苗風險較高，老人家反而還好。（新北市衛生局提供）

林氏璧分析，打莫德納疫苗，要等相隔28天後，打完第二劑14天後才能得到很好的防護力，但AZ第一劑疫苗打完後14天就可獲得不錯的保護力。從韓國的施打後通報死亡數字來看，BNT疫苗反而比AZ多。林指出，「當然這也和施打年齡分布有關。這些死亡後續判定多和疫苗無關。」

提及AZ引起的血栓併血小板低下症候群（TTS），林氏璧解釋，這是種自體免疫狀況，目前來看是50歲以下年輕人風險較高，老人家反而還好；世界各國限制AZ疫苗施打也是針對年輕族群。林氏璧最後強調，施打疫苗的選擇必須仔細思考風險利弊得失，「染病是風險，打疫苗也有風險，和家人好好商量後，一起做出決定！」