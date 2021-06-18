市場預估2021年全球裝機量將達158GW、年增14％，加上還有美國基建對綠能的投資，整體市場未來五年可能有30％複合式成長，太陽能膠膜業者期待太陽能裝機需求在下半年後來居上。台聚(1304)、亞聚(1308)長線看好太陽能EVA需求，加上古雷一貫產進度也持續進行中，持續擴大產品利基、差異化能量。

此外，台聚、亞聚均有投資古雷一貫廠，PP工廠已於第二季投產；SM配合漳州奇美ABS工廠投產時間預計第三季投產；輕油裂解廠預計第四季投產；30萬噸EVA則預計明年第二季、第三季投產，台聚與亞聚也以70比30合資投資EVA銷售公司。

台聚LDPE/EVA年產約15萬噸，HDPE/LLDPE年產約13萬噸。除推廣高性能之EVA產品，並進一步提升HD產品品質，開拓高端市場客群；PE部分也因產能較小，約40％產品是具有差異化優勢。

伴隨兩岸太陽能需求活絡，台聚去年EVA/PE總銷售量年增6％，創歷史新高；今年第一季EVA銷售量年增加16％。

台聚指出，除進行光學級材料環狀嵌段共聚物之生產製程優化，並配合生醫檢測之微孔盤與比色杯、眼鏡鏡架、特殊包裝材等領域客戶進行產品認證與導入；高VA之EVA產品持續擴展油墨、鞋材發泡及電線電纜等市場應用；高MIHDPE原料也已穩定生產，並應用於射出成型、熔融浸漬加工等製程，陸續接單出貨。

亞聚LDPE(淋膜級/射出級/薄膜級)、EVA(高端發泡級/淋膜級/太陽能級/電線纜級/塗覆級)合計年產約15萬噸。

亞聚表示，塗覆級EVA與太陽能級、發泡級價差不明顯，但塗覆級門檻較高，會是長期發展目標，占整體EVA銷售比重約二～三成。