楊鎮浯縣長兼程赴小金門訪視接種作業現況，圖右為烈嶼鄉長洪若珊。（縣府觀光處提供）

鄉親長輩接種疫苗，肯定縣府的用心規畫。（縣府觀光處提供）

醫護人員細心說明接種疫苗應注意事項。（縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長感謝第一線工作人員的辛勞。（縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長赴各鄉鎮訪視，百歲鄉親長者十分開心。（縣府觀光處提供）

金門醫院派員分赴大同之家、松柏園老人長期照顧中心及福田家園集中施打，讓高齡住民免於來回奔波，也可切實降低外出感染風險。（縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長到大同之家關心長者接種疫苗。（縣府觀光處提供）

金門本島規畫4座大型疫苗接種站，並安排交通車接送，提供鄉親長者最方便服務。縣長楊鎮浯今天赴各鄉鎮訪視作業情況，並跨海前進小金門慰勞醫護和工作團隊，感謝為維護金門淨土的努力。

縣府表示，部分原排定今天接種的長者，受到媒體報導嚴重不良反應個案的影響，確實也出現緩打、觀望情形，但縣府仍將與各鄉鎮公所持續提供鄉親最好服務，希望達到一定程度的覆蓋率，讓鄉親安心度過疫情難關。

楊鎮浯縣長今天上午在縣衛生局副局長李金治等人的陪同下，偕金湖鎮長陳文顧、金寧鄉長楊忠俊和金城鎮長誠智再度到各轄內大型接種站，視察疫苗施打最新情況，下午也兼程搭船赴小金門訪視和慰勞工作人員。

縣府基於讓長者更方便、更就近接種，並避免各院所湧入大量施打人潮，此次規畫金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館及金寧中小學體育館等4座大型接種站。烈嶼地區由於人數較少，由鄉公所協助接送到衛生所施打。

值得一提的是，金門本島安排交通車接送長者接種外，做為「金門低碳島」指標地方的烈嶼鄉，更是以電瓶車為接送工具，老人家搭乘安靜、無汙染的車子來回，感到特別的不一樣。

另因近來台灣傳出多起長照機構確診案例，楊鎮浯指示縣府社會處針對全縣497名住民和工作人員，進一步強化防疫、照護工作外，也在這波接種作業中，特別協調金門醫院派員分赴大同之家、松柏園老人長期照顧中心及福田家園集中施打，讓高齡住民免於來回奔波，也可切實降低外出感染風險。

楊鎮浯強調，鄉親長者健康一直是縣府關注的重點，縣府團隊此次以分流、分區、分時段的3大準則來規畫接種作業，確實達到方便鄉親和分散人流的目標，未來會持續注意長者施打後的健康狀況，加強關懷的強度和密度，希望做到讓長者和家屬放心、安心。