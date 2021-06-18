台灣疫情爆發至今，已造成破萬人確診、多百例死亡案例，致死率3%高於全球。前副總統陳建仁日前臉書發文表示，台灣致死率高於全球是因為多是中老年人染疫、五十歲以上確診比例高。名醫江守山、前國健署長邱淑媞接受《中時新聞網》訪問痛批陳建仁是劃錯重點，並表示這波洶湧的疫情來得又急又快，但指揮中心卻未落實普篩，行政管理也追不上疫情急遽的變化，因而導致年輕的確診者錯過黃金治療期，死後經採檢才發現確診。
江守山指出，部分輕症或無症狀確診患者，被要求留在家中與家人同住，加上先前篩檢量能塞車，是增加死亡率的關鍵，並不是確診者年紀較大的問題。邱婌媞解釋，未廣篩讓太多隱形傳播鏈被阻斷是關鍵因素，除此之外，指揮中心不聽從專家建議，引進可減緩重症的單株抗體藥物，也不建置能夠收治無症狀和輕症狀患者的方艙醫院；種種政策上的錯誤，都充分凸顯指揮中心防疫體系失靈、帶錯了方向。
有醫師為了讓更多民眾能夠接種到疫苗，自掏腰包購買較貴的針筒，將原本10份的疫苗供給至11至12份用，湊瓶的善心舉動卻遭指有使疫苗污染及被疾管署開罰的風險。江守山則認為，醫師在抽取疫苗前針頭都會充分消毒，不至於會有污染的風險，若造冊民眾打完的情況下，剩餘的殘劑可再抽取一到兩劑，否則丟掉會造成浪費，並接著表示，也就是因為疫苗缺乏才會有湊瓶的問題。
邱淑媞對此也痛批，執政黨把台灣搞得比第三世界國家還慘，第三世界國家還不會瞞天喊價防疫物資、強迫人民接種尚未通過三期實驗的疫苗，這是全世界的笑話，她怒斥：「沒有一個疫情嚴峻的國家至今還想發國難財。」此外，雖柯市府授權診所可自行運用剩餘疫苗，遭立委高嘉瑜質疑「特權疫苗」恐再次上演，邱則感嘆：「根本不叫特權，而是大家都已成乞丐，搶打最後僅存的殘劑疫苗。」
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