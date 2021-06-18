台新冠肺炎致死率高全因老年人？ 江守山批陳建仁劃錯重點

台灣疫情爆發至今，已造成破萬人確診、多百例死亡案例，致死率3%高於全球。前副總統陳建仁日前臉書發文表示，台灣致死率高於全球是因為多是中老年人染疫、五十歲以上確診比例高。名醫江守山、前國健署長邱淑媞接受《中時新聞網》訪問痛批陳建仁是劃錯重點，並表示這波洶湧的疫情來得又急又快，但指揮中心卻未落實普篩，行政管理也追不上疫情急遽的變化，因而導致年輕的確診者錯過黃金治療期，死後經採檢才發現確診。

前副總統陳建仁臉書發文台致死率高於全球是因為多是中老年人染疫、五十歲以上確診比例高。(圖／陳建仁臉書)

江守山指出，部分輕症或無症狀確診患者，被要求留在家中與家人同住，加上先前篩檢量能塞車，是增加死亡率的關鍵，並不是確診者年紀較大的問題。邱婌媞解釋，未廣篩讓太多隱形傳播鏈被阻斷是關鍵因素，除此之外，指揮中心不聽從專家建議，引進可減緩重症的單株抗體藥物，也不建置能夠收治無症狀和輕症狀患者的方艙醫院；種種政策上的錯誤，都充分凸顯指揮中心防疫體系失靈、帶錯了方向。

有醫師為了讓更多民眾能夠接種到疫苗，自掏腰包購買較貴的針筒，將原本10份的疫苗供給至11至12份用，湊瓶的善心舉動卻遭指有使疫苗污染及被疾管署開罰的風險。江守山則認為，醫師在抽取疫苗前針頭都會充分消毒，不至於會有污染的風險，若造冊民眾打完的情況下，剩餘的殘劑可再抽取一到兩劑，否則丟掉會造成浪費，並接著表示，也就是因為疫苗缺乏才會有湊瓶的問題。

邱淑媞對此也痛批，執政黨把台灣搞得比第三世界國家還慘，第三世界國家還不會瞞天喊價防疫物資、強迫人民接種尚未通過三期實驗的疫苗，這是全世界的笑話，她怒斥：「沒有一個疫情嚴峻的國家至今還想發國難財。」此外，雖柯市府授權診所可自行運用剩餘疫苗，遭立委高嘉瑜質疑「特權疫苗」恐再次上演，邱則感嘆：「根本不叫特權，而是大家都已成乞丐，搶打最後僅存的殘劑疫苗。」