學生示範「老師兼撞鐘」使用與操作。（圖/高雄大學提供）

高雄醫學大學校長鐘育志在109學年度「校長講座」壓軸場親自登場，因應疫情，鐘育志校長特別於110年6月15日以線上直播的方式分享自身從小到大求學習醫的歷程，期盼傳承高醫大「割膚之愛」的核心價值與無私奉獻的「利他精神」。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵女士擔任線上講座引言人，她強調鐘校長投入罕見疾病治療與研究37年，成立台灣脊髓肌肉萎縮症(SMA)病友協會並擔任理事長，全方位協助病友與家屬爭取福利和權益，在罕病研究這條艱辛道路上一路堅持，期許同學們都能跟鐘校長一樣創造不同凡響的濟世人生。

這場講座鐘育志校長以「感恩與祝福－堅持習醫初衷」為題，他首次公開習醫初衷是因為罹患風濕性心臟病父親的一句話，父親希望他好好研究這個病，避免其他人再遭受同樣痛苦。但他後來鑽研發現，風溼性心臟病其實是肇因於幼時風溼熱沒有完全治癒才會導致嚴重後遺症，當時就深刻體悟預防重於治療的重要性，於是他後來選擇兒科，認為從源頭解決問題才能獲得最大效益。父親的病不但讓他感同身受病人之苦，之後在脊髓肌肉萎縮症的治療與研究，也都不斷倡導及早篩檢、及早用藥的重要性。

另一方面，國立高雄大學資訊管理學系副教授林杏子開發貼心線上服務「老師兼撞鐘」，免費、免下載、免安裝且跨平台，手機、平板、電腦均可操作，點選即可開啟設定上下課時段鐘響，方便師生遠距教學過程，掌握節奏也重溫熟悉「儀式感」。

林杏子利用創新學院課程「資料設計思考」進行課堂討論，認為原因出在師生早已習慣校園鐘聲與養成的「儀式感」，疫情突然改變教學環境少了鐘聲提醒，因而造成「山中無曆日，寒盡不知年」。

「老師兼撞鐘」由林杏子帶領協力廠商「伯亨資訊服務」蔡家進、沈佳君共同開發，視覺介面如教室黑板，喚起師生親切熟悉感，搭配醒目時鐘以及上、下課鐘按鍵，免安裝隨點隨用、輕鬆指定多組提醒鐘聲。「響應式網頁（R-Page）」設計是它另項優點，不論手機、平板、電腦皆可使用。